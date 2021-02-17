За сутки в Сыктывкаре еще 36 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на среду, 17 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 36 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

На сегодняшний день выздоровели 37 230 человек, 113 из них – за последние сутки. В регионе выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом, а за весь период пандемии – 38 541. За сутки скончались двое пациентов, а за все время – 735.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 36 случаев, Ухте – 17, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 4077 человек. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 18 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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