Ухтинку весом 190 килограмм покажут по Первому каналу

Жительница Ухты Наталия Жданова станет героиней телешоу «Мужское и женское» на Первом канале. В эфире передачи она расскажет свою историю о том, как безуспешно борется уже несколько лет с лишним весом.

Сейчас вес Наталии 190 килограмм, 14 из них она набрала только за минувший месяц. Проблемы появились после операции по удалению раковой опухоли и пораженных органов. Пять лет назад ухтинка успешно победила онкологию, однако с тех пор вес начал неумолимо расти и никакие диеты не помогают женщине справиться с лишним весом. С 95 килограмм за пять лет ухтинка поправилась до 190. Жданова рассказала, что диеты ей не помогают, а позволить себе физические нагрузки она не может.

– Когда наклоняюсь, чтобы надеть обувь, начинает кружиться голова, – рассказала жительница Коми.

Из-за лишнего веса у женщины развилась гипертоническая болезнь, страдает печень, сосуды. Он же не дает пройти диагностику - обычный томограф не может просветить органы сквозь такой слой жира. Ухтинке также пришлось бросить работу, поскольку она с трудом передвигается даже по квартире. Получить инвалидность женщина не может, а врачи не могут разобраться в причинах лишнего веса. Поэтому я решила обратиться на телешоу. Уже в четверг пройдут съемки передачи. Как передает «Комиинформ», дата эфира будет известна позднее.

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