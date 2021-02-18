Из ячеек «Северного народного банка» из Коми украли более 23 миллионов

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Трое граждан лишились свыше 23 миллионов рублей, хранившихся в индивидуальных ячейках «Северного народного банка». Ограбление произошло в депозитарном помещении АО, расположенном в центре Москвы. Точная дата ЧП не известна.

В неустановленное время, не позднее 15 февраля, находясь в депозитарном помещении по адресу: Москва, Петровский бульвар, д. 11, неизвестные незаконно вскрыли индивидуальные банковские сейфы. Они украли 5,8 млн рублей, 4,4 млн рублей и 13,3 млн рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Согласно данным из открытых источников, по адресу Петровский бульвар, 11, располагается акционерное общество "Северный народный банк".

Общий материальный ущерб превысил 23 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье о краже в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ).

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