В Коми увеличилось число мест, разрешенных для проведения шествий и собраний

В Коми расширен перечень мест, разрешенных к проведению публичных мероприятий Фото: архив "КП"

В Коми расширен перечень разрешенных для проведения митингов, собраний и шествия мест. Об этом стало известно сегодня, 18 февраля, во время заседания Госсовета РК.

Так, из списка запрещенных территорий теперь исключены розничные рынки и территории к ним прилегающие, а также территории у зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными и медицинскими организациями, за исключением вузов.

За законопроект проголосовали 25 депутатов совета, трое воздержались, передает «Комиинформ».

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