Где в школах Коми отменили занятия из-за холодной погоды

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В связи с погодными условиями местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни. Кто не пойдет на занятия 19 февраля.

Сыктывкар: 1-2 классы.

Усинск: 1-8 классов.

Ухта: 1-9 классы.

Вуктыл: 1-11 классы.

Печора: 1-11 классы, а также студенты профессиональных образовательных организаций.

Троицко-Печорск: 1-11 классы.

Сыктывдинский район: 1-2 классы.

Койгородский район: 1-4 классы.

Сосногорский район: 1-9 классы первой смены.

В Усть-Цилемском районе отменены занятия в школе в селе Хабариха и Пижма - для 1-11 классов, в Окунево - для 1-8 классов, в селе Коровий ручей - для 1-4 классов.

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