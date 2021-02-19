Где в школах Коми отменили занятия из-за холодной погоды

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В связи с погодными условиями местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни. Кто не пойдет на занятия 19 февраля.
Сыктывкар: 1-2 классы.
Усинск: 1-8 классов.
Ухта: 1-9 классы.
Вуктыл: 1-11 классы.
Печора: 1-11 классы, а также студенты профессиональных образовательных организаций.
Троицко-Печорск: 1-11 классы.
Сыктывдинский район: 1-2 классы.
Койгородский район: 1-4 классы.
Сосногорский район: 1-9 классы первой смены.
В Усть-Цилемском районе отменены занятия в школе в селе Хабариха и Пижма - для 1-11 классов, в Окунево - для 1-8 классов, в селе Коровий ручей - для 1-4 классов.
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