В аварии с КамАЗом, грейдером и легковушкой в Ухте погиб мужчина

Фото: Аля Поздеева

В результате ДТП, которое в четверг, 18 февраля, произошло на трассе Сыктывкар – Ухта, погиб один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщалось ранее, в 11:58 на 302 километре Сыктывкар – Ухта, Hyundai, в котором находилось три человека, ехал в Ухту из поселка Водный. На встречной полосе, в районе моста через реку Чуть автомобиль столкнулся с КАМАЗом. Грузовик с прицепом, направляясь в сторону Сыктывкара, пошел на обгон грейдера, который чистил снег с обочины дороги.

Увидев на встречке легковушку, водитель пытался притормозить, столкнувшись с грейдером, прицепом задел Hyundai. В результате ДТП пострадали водитель грузовика, а также водитель и два пассажира легковушки.

Позднее стало известно, что пассажир иномарки 1969 года рождения скончался. Это произошло в Ухтинской городской больнице в тот же день. Второй пассажир Hyundai 1992 года рождения получил ушиб ребер. Госпитализация ему не потребовалась. В больницу отправили водителя иномарки 1965 года рождения с автотравмой и переломами обеих ног, а также водителя КамАЗом 1982 года рождения с черепно-мозговой травмой.

Как передает БНК, мужчина, находившийся за рулем грузовика, не был пристегнут. Он привлекался ранее за нарушение правил движения 25 раз, стаж за рулем с 2004 года.

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