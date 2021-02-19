Жители Коми хотели срочно спасти свои средства и лишились полмиллиона рублей

Фото: pexels.com

В Коми мошенники «сделали» 500 тысяч рублей на доверчивых жителях республики. Аферисты поймали своих жертв на продуманную и проверенную схему обмана - они представлялись сотрудниками банка и сообщали людям, что их деньгам грозит опасность.

Так, жительнице Печоры 1948 года рождения позвонили неизвестные и пояснили, что кто-то пытается списать с ее карты деньги. Женщина забеспокоилась, ведь на счету была немалая сумма, а далее в процессе беседы предоставила незнакомцу реквизиты своей банковской карты. После этого с ее счета были списаны 121 000 рублей.

В другом случае аналогичным образом мошенники обманули двух жительниц Сыктывкара 1966 года рождения и 1959 года рождения, похитив с их карт 40 000 рублей и 90 000 рублей соответственно. Примечательно, что обе слышали информацию о таких аферах из репродуктора патрульных автомашин полиции.

Еще один сыктывкарец 1962 года рождения, поверив заверениям лжебанкиров, «подарил» им 180 000 рублей. Увы, поддались на уловки таких злоумышленников и жители Прилузья, Усинска, Ухты, с карт которых были списаны соответственно 42 000, 27 000 и 4 000 рублей.

Точно так же аферисты вошли в доверие и к пенсионерке из Княжпогостского района 1957 года рождения, рассказав ей о якобы положенных зачислениях баллов на карту. Выманив сведения об «электронном кошельке», аферисты прикарманили более 9 000 рублей.

А вот жительница Сыктывдина 1953 года рождения, которую дистанционные мошенники уговаривали назвать персональные данные банковской карты, не стала называть им эту информацию, тем самым не дала шанса присвоить свои деньги.

«Улов» аферистов во всех указанных случаях за несколько дней составил 513 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В филиале "Северного народного банка" в Москве орудуют мошенники

Стали известны подробности "ограбления века" на миллионы (подробности)