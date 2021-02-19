В 2021 году в Коми модернизируют 10 библиотек

Фото: пресс-служба правительства Коми

В 2021 году в Республике Коми планируют модернизировать 10 библиотек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в год 100–летия Коми библиотеки появятся в Ухте, Воркуте, Печоре, Сыктывкаре, а также Удорском, Усть–Куломском, Корткеросском, Сосногорском и Сыктывдинском районах. Республиеа входит в число лидеров по успешной реализации библиотечной реформы в рамках нацпроекта «Культура». За последние два года в Коми появилось 26 библиотек нового поколения.

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