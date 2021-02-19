За сутки в Сыктывкаре еще 36 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на пятницу, 19 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали новых 36 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровели 92 человека, а за все время – 37 424. В Коми еще 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 38 702 случая заболевания этой инфекцией. За последние сутки скончались три человека, а за весь период пандемии – 738.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 36 случаев, говорится в сообщении.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 4111 человек. За последние сутки с медицинского учета сняли 123 человека. Ни у кого из них коронавирус не обнаружили.

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