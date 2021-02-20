Где в школах Коми объявлены актированные дни

Фото: архив КП

В связи с усилением мороза и ветра местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни для школьников. Кто не пойдет на занятия 20 февраля.

Сыктывкар: 1-2 классы.

Воркута: 1-8 классы.

Усинск: 1-8 классов.

Ухта: 1-7 классы.

Вуктыл: 1-11 классы.

Печора: 1-11 классы, а также студенты профессиональных образовательных организаций.

Инта: 1-11 классы, а также студенты 1 и 2 курсов Интинского политехнического техникума.

Сыктывдинский район: 1-2 классы.

Усть-Цилемский район? 1-11 классы.

Койгородский район: 1-6 классы.

Сосногорский район: 1-7 классы.

Корткеросский район: 1-8 классы.

В Удорском районе не пойдут на занятия в Кослане с 1 по 11 классы.

Сысольский район: Визинга - 1-6 классы, Пыелдино - 1-4 классы, Визиндор - 1-8 классы, Куратово - 1-4 классы.

В Троицко-Печорском районе не учатся дети 1-9 классов в Троицко-Печорске, пст. Якша с 1 по 11 классы, пст. Митрофан-Дикост с 1 по 9 классы, пст. Комсомольск-на-Печоре с 1 по 9 классы, пст. Белый Бор с 1 по 4 классы.

Ижемский район: Кельчиюрская школа - с 1 по 11, Сизябская - 2-11, Кипиевская - 1-10, Мохченская - 1-11, Бакуринская - 1-11, Гамская - 1-9 классы.

На территории Коми 20 февраля ожидается переменная облачность. Временами будет небольшой снег. Ветер северный 1-6 м/с, в северных районах днем 4-9 м/с. Температура ночью -33...-38, днем -23...-28, местами температура ночью до -44, температура днем -30...-35, в крайних юго-западных районах температура ночью -25...-30, при прояснении до -36, температура днем -17...-22°С.

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