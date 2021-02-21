«Просто оказался в нужное время»: житель Коми спас тонувшего ребенка, не умея плавать

Фото: ГУ МЧС по Коми

Житель столицы Республики Коми награжден медалью за спасение тонувшей девочки. Героический поступок Михаил Мазанов совершил в июле 2020 года.

В тот день он в компании с друзьями отправился отдохнуть на берег водоема вблизи поселка Краснозатонский - на участке, где старица сливается с рекой Сысолой. Буквально выйдя из машины, он услышал крики о помощи. На берегу мужчина увидел мать с маленьким ребенком, а в воде – девочку, которая тонула. Несмотря на то, что сам не очень хорошо умеет плавать, Михаил не раздумывая ни минуты, тут же бросился в воду.

«Пока плыл, видел лишь спину девочки, в голове была одна мысль – только бы она не ушла под воду. Добравшись, перевернул ее на спину, и начал плыть обратно. Дно в этом месте было очень сложное, видимо девочка попала в яму, из которой не смогла выбраться. В какой-то момент я стал выбиваться из сил, звать на подмогу товарищей. Когда уже почти добрался до берега, друзья помогли достать девочку на сушу и оказать первую помощь. Она не успела сильно нахлебаться воды, задышала сама», - поделился мужчина воспоминаниями о событиях того дня.

Приказом Министра МЧС России Михаил Мазанов награжден медалью «За спасение погибающих на водах». Заслуженную награду жителю Сыктывкара 20 февраля вручил начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович.

О своем мужественном поступке сыктывкарец скромно отвечает: «Я просто оказался в нужном месте в нужное время. Все сошлось. В такой ситуации никто никогда не думает, а просто делает то, что необходимо».

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