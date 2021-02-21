В год 100-летия Коми примет звездных блогеров и участников проекта «ТопБЛОГ»

Блог-тур - страна возможностей.

Звездные блогеры и самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» посетят Республику Коми и снимут о ней фильм. Их визит стал главным призом за победу в конкурсе среди российских регионов на право участия в финальном мероприятии «ТопБЛОГ» – блог-туре. Регионы-победители были выбраны в трех категориях. Республика Коми одержала победу в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн.

Напомним, с 3 декабря по 25 января проводилось народное голосование среди 85 субъектов страны. Благодаря активности и поддержке жителей региона Республика Коми с большим отрывом прошла во второй этап конкурса, набрав более 33 тысяч голосов. Всего в шорт-лист участников на право проведения блог-тура вошли 15 регионов.

Помимо Республики Коми в число абсолютных победителей вошли еще четыре региона. Челябинская область – в номинации «Субъекты РФ с численностью населения свыше 1 млн». Камчатский край и Магаданская область выиграли в номинации «Субъекты РФ с численностью населения до 500 тыс.». А Республика Карелия, как и Республика Коми, набрала наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тыс. до 1 млн.

«ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные «топблогеры» смогут принять участие в сотрудничестве с блогерами-экспертами, получат статус представителя бренда, создадут профессиональное портфолио.

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