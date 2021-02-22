За сутки в Сыктывкаре заразились коронавирусом еще 32 человека

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей. Фото: Нина Юшкова

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, наибольший прирост инфицированных коронавирусом за сутки зафиксирован в Сыктывкаре — 32 случая, в Воркуте — 12. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

На сегодняшний день (22 февраля) выздоровели 37734 (+80) человека. ПЦР–тестированием выявлено 38952 (+82) случая заболевания COVID–19. Всего под медицинским наблюдением находятся 3657 человек.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 327 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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