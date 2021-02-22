В Коми обгорел мужчина, пытавшийся спасти свой трактор из горящего гаража

Пострадавшего в огне мужчину госпитализировали. Фото: из архива "КП"

В селе Палевицы Сыктывдинского района Коми сгорел гараж. При тушении пожара пострадал хозяин постройки, пытавшийся спасти свой трактор.

В 08:29 21 февраля в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о возгорании деревянного гаража по улице Сидорова в селе Палевицы. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова через 15 минут.

На момент прибытия пожарных гараж был полностью охвачен огнем. Возгорание было ликвидировано в 10:30. В результате уничтожен гараж на площади 40 м² и поврежден трактор на площади 3 м².

Хозяин гаража, пытавшийся самостоятельно вывезти трактор из гаража, получил ожоги голени и бедер 1-2 степени. Мужчина 1990 года рождения был госпитализирован.

На тушение пожара были задействованы 6 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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