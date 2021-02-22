Природоохранная прокуратура Сыктывкара узнала причину неприятного запаха вблизи экотропы Ордым

Специфические запахи витают над экологической тропой Ордым не первый день. Фото: Прокуратура Коми.

На весьма неэкологичный запах пожаловались посетители экологической тропы Ордым вблизи республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в Сыктывдинском районе. Сыктывкарский природоохранный прокурор Юрий Гудков вместе с коллегами из контролирующих органов выехал на место, чтобы выяснить причину неприятного амбре.

Обнаружено

Автономные очистные коттеджного поселка на территории лыжного комплекса надлежащим образом не обслуживаются. Труба, по которой осуществляется сброс сточных вод, повреждена. Сами сточные воды имеют резкий фекальный запах. В таком виде они стекают в ручей Безымянный вблизи той самой экологической тропы Ордым.

Что сделано

Специалисты изъяли пробы воды для фиксации параметров загрязнения и проверки их соответствия микробиологическим, паразитологическим показателям, а также наличия загрязняющих веществ.

Что в планах

После получения результатов лабораторных исследований предстоит решить вопрос о наличии в действиях должностных лиц стадиона признаков составов административных правонарушений. Кроме того, важно принять меры прокурорского реагирования, направленные на фактическое устранение нарушений.

А если взглянуть шире?

В планах природоохранной прокуратуры – комплексная оценка полноты использования контрольно-надзорными органами предоставленных им полномочий по выявлению и пресечению природоохранных правонарушений. Потому что специфические запахи витают над экологической тропой Ордым не первый день.

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