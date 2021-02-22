В Инте пожарные спасли из огня курильщика

В Инте в огне чуть не погибли люди. Но их спасли пожарные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Инте в огне чуть не погибли люди. Но их спасли пожарные, сообщает МЧС по Коми.

В 12:18 21 февраля в пожарно-спасательную службу города Инты поступило сообщение о возгорании в комнате многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Горького, д. 5а.

Пожарные прибыли к месту вызова через 4 минуты. Из задымленного помещения спасен один человек. Еще пятеро человек эвакуировались самостоятельно.

Огнеборцы не дали огню из одной комнаты распространиться на другие помещения. Пожар потушили в 13:06. Повреждена комната на площади 5 м².

На тушение пожара были задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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