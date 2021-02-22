К 100-летию Коми в Воркуте расцветет «Аленький цветочек»

Фото: Воркутинский театр кукол.

С 26 по 28 февраля в Государственном театре кукол Республики Коми в Воркуте состоится грандиозная премьера спектакля «Аленький цветочек». Его рождение приурочено к 65-летнему юбилею театра и к 100-летию региона.

Выбор не случайно пал на одноименное произведение русской классики авторства Сергея Аксакова. 65 лет назад, в доме культуры поселка Рудник, с постановки именно этой сказки началась долгая и порой тернистая история Воркутинского театра кукол.

«Этим спектаклем мы отдаем дань уважения традициям, облачая их в современную форму, – рассказывает директор театра кукол Людмила Дубровина. – В постановке много хореографии, сложного реквизита и декораций. Она яркая, красочная, музыкальная, масштабная и поражающая воображение».

Отметим, главную героиню представления зовут Аленка, а не Настенька, что возможно удивит зрителей. Режиссер спектакля Антон Лабушкин признался, что за основу сценария он взял не советский мультфильм, который первым всплывает в ряде ассоциаций при упоминании «Аленького цветочка», а классическое произведение Сергея Аксакова. По словам режиссера, постановка наполнена красотой русской речи, а также разнообразием сценических техник. Все это, несомненно, раскрывает новые грани старой доброй сказки.

Спектакль будет включен в программу празднования векового юбилея региона, которая пройдет в Москве.

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