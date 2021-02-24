В каких районах Коми объявлены актированные дни

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Из-за погодных условий местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни для школьников. Кто не пойдет на занятия 24 февраля.

В Троицко-Печорском районе объявляется актированный день: в поселке Троицко-Печорск с 1 по 8 классы, в п. Якша - с 1 по 11 классы, в п. Приуральский - с 1 по 11 классы, в п. Русаново - с 1 по 4 классы, в п. Белый Бор - с 1 по 4 классы.

В Вуктыле и Койгородском районе отменены занятия для 1-4 классов, за исключением поселка Подзь, где актировка для учащихся 1-11 классов.

В селе Корткерос актированный день для обучающихся первой смены: 1-2 классы, 4д класс. В с. Подъельск - для 1-4 классов,

В Прилузском районе отменяются очные занятия для следующих классов школ: в с. Объячево - 1-11 класс, в с. Гурьевка 1-11 класс, в с. Летка 1-11 класс, в с. Черемуховка 1-11 класс, в с. Лойма 1-10 класс, в с. Спаспоруб 1-11 класс, в п. Вухтым 1-11 класс, в п. Якуньель 1-9 класс, в с. Ношуль 1-11 класс, в с. Мутница 1-4 класс.

В Сысольском районе: в с. Визинга - 1-6 классы, в с. Пыелдино - 1-4 классы, в п. Первомайский - 1-4 классы, в п. Визиндор - 1-8 классы, в с. Куратово - 1-4 классы, сообщает Комиинформ».

Отметим, что в Сыктывкаре сегодня учатся все школьники. Хотя на 6 часов утра столбики термометров показывали минус 31 градус. Но днем должно резко потеплеть - до -16...-18°С. На 6:45 не была объявлена актировка и Воркуте. Хотя там, по прогнозам синоптиков, аномально морозная погода сохранится до 28 февраля. Сегодня в Воркуте температура ночью: -32...-34 °C, днём: -26...-28 °C

На территории Коми 24 февраля ожидается переменная облачность. В отдельных северных районах небольшой снег. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Температура ночью -31...-36, местами -38...-43, в крайних западных районах -25...-30, днем -15...-20, на северо-востоке -23...-28°С.

Напомним, родители вправе самостоятельно принять решение и оставить ребенка дома, но должны сообщить об этом в школу.

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