Пенсионерка из Коми лишилась 1,5 млн рублей, довершившись мошенникам

Фото: pexels.com

Пенсионерка из Эжвы в один миг потеряла все свои сбережения. Женщину мошенники обманули на 1,5 млн рублей. Подробности хитрой схемы рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Оказалось, что 79-летняя эжвинка получила звонок от неизвестного абонента, который представился представителем фармкомпании. Он заявил, что ей положена компенсация за лекарственные препараты, которые она ранее заказывала. Поставщики продукции оказались мошенниками, их уже установили компетентные органы. Однако для получения выплаты необходимо оплатить некоторые услуги.

Жительница Эжвы в силу своего возраста поверила звонившему. Кроме того, престарелой заявительнице не с кем было посоветоваться, пенсионерка – одинокая. В результате в течение четырех дней потерпевшая перевела злоумышленникам чуть более полутора миллионов рублей, которые копила четверть века. Важен тот факт, что незнакомцы постоянно поддерживали связь с пожилой эжвинкой. За указанный период ей поступили звонки с 97 телефонных номеров. Как установили полицейские, абоненты принадлежат операторам из Москвы, Уфы, Тамбова, Иваново, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославской, Ростовской и Вологодской областей, Красноярского и Краснодарского края, Чебоксар, Республики Крым и Севастополя, Калуги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницы Усть-Куломского района перевели мошенникам более полумиллиона рублей (подробности)