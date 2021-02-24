Сыктывкарца посадили за ограбление ювелирного магазина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре местного жителя признали виновным в ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 23 декабря. Мужчина находился в торговом зале магазина на проспекте Бумажников. Осознавая, что его действия очевидны для посетителей и продавца, но игнорируя данное обстоятельство, злоумышленник открыто и похитил золотые ювелирные изделия. Это была цепь, размером 45 сантиметров, весом 8,52 грамма, и подвеску в форме стрельца, весом 2,71 грамма.

Мужчина скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила 30 352 рубля 77 копеек. На суде он признал свою вину. Судья учел состояние здоровья подсудимого, а также смягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к году лишения свободы. Отбывать срок злоумышленник будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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