В Усинске три недели ищут мужчину без левого глаза

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В Усинске ищут 43-летнего Игоря Борду. Последний раз мужчину видели 3 февраля.

Рост пропавшего – 168-170 сантиметров, он худощавого телосложения с серыми глазами. Мужчина был пострижен налысо. У пропавшего отсутствует левый глаз, он носит очки. Он был одет в темно-синий пуховик, черную шапку, берцы, черные штаны и свитер, голубую рубашку. С собой у Борды был черный рюкзак с ноутбуком.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить ее по телефону 112, 02 или 7(963)557-01-54.

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