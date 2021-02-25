Лыжница из Коми стала третьей на чемпионате мира

Фото: Минспорта Коми

Лыжница из Коми Юлия Ступак стала третьей в своем забеге на чемпионате мира.

В четверг, 25 февраля, в немецком Оберстдорфе стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались в спринте классическим стилем.

Среди россиянок в четвертьфинал вышли Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Юлия Ступак, однако в финал попасть никому из них не удалось. Ступак показала из россиянок лучшее время, став третьей в своем забеге. Перед ней финишировали норвежка Свендсен и шведка Хагстрем.

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Решение было принято единогласно (подробнее)