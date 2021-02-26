Пострадавшего после салюта морпеха из Коми уволили из армии

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Сыктывкарец Дмитрий Чемалин после травмы головы, полученной в Североморске, оставил службу в вооруженных силах России. Он посвятил этому пять лет, но по состоянию здоровья ушел в отставку.

27 июля 2020 года морской пехотинец, ветеран боевых действий из Сыктывкара Дмитрий Чемалин, находясь в командировке в Североморске, получил травму во время салюта, посвящённому Дню ВМФ. По первоначальным данным, в голову мужчины прилетел осколок снаряда, из-за чего он получил травму, переломы челюсти, височной части и затылка, а также потерял много крови. Мужчину ввели в кому, а 30 июля он пришел в себя.

После продолжительного лечения и нескольких операций в октябре 2020 года пострадавший морпех вернулся в Коми. После инцидента сообщалось, что на Северном флоте идет проверка. По словам Чемалина, по факту случившегося заведено уголовное дело.

Следствие по этому делу продолжается, ответственный установлен и в скором времени дело будет передано в суд. Точную дату заседания и кто находится под подозрением, он не назвал, так как не может распространяться о ходе разбирательства.

Сейчас морпех на «гражданке» – его в звании младшего сержанта уволили в отставку по решению военно-врачебной комиссии. Мужчину признали негодным к военной службе по состоянию здоровья. Чемалин отслужил в вооруженных силах России больше пяти лет. Пока он не решил, чем будет заниматься, в приоритете – воспитание ребенка, передает БНК.

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