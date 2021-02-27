Житель Печоры получил семь лет тюрьмы за гибель сожительницы

Мужчине дали семь лет колонии строго режима. Фото: из архива "КП"

33-летний житель Печоры осужден за гибель сожительницы, сообщает СУ СК по Коми.

В апреле 2020 года во время пьянки фигурант причинил сожительнице тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, отчего женщина впала в кому. И через два дня после госпитализации, не приходя в сознание, скончалась в больнице.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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