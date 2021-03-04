В больнице Сыктывкара девушка обокрала попросившего о помощи старика

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В полицию Сыктывкара поступило сообщение от врача-хирурга по факту хищения мобильного телефона у 84-летнего пациента. Позже выяснилось, что старика обокрала девушка, которую он попросил о помощи. Более того, она пыталась обчистить его до нитки.

Пожилой мужчина рассказал медицинскому персоналу отделения, что в ночное время в палату к нему входила девушка. Увидев, что он проснулся, она поспешила ретироваться, а пенсионер обнаружил, что на тумбочке нет его мобильного телефона.

Сотрудникам следственно-оперативной группы, выехавшим на место, мужчина описал внешность девушки. Рассказал, что некоторое время назад в фойе обращался к ней с просьбой - поменять тариф мобильного оператора на более дешевый.

Злоумышленницей оказалась та самая пациентка хирургического отделения. Девушка вернула телефон, пояснила, что хотела позвонить.

Однако по выписке с банковского счета установлено, что с карты пенсионера переведены деньги в размере 5 тысяч рублей на имя незнакомой ему женщины. При этом выяснилось, что была вторая попытка перевода, на меньшую сумму, однако банк блокировал сомнительную операцию.

Полицейские выяснили, что девушка, настраивая тариф пенсионеру, узнала о внушительной сумме на его счетах. Пять тысяч рублей подозреваемая перевела своей знакомой, вернув ей деньги, которые занимала.

В отношении ранее не судимой девушки 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по факту покушения и кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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