В Сыктывкаре снесут еще три ветхих дома

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре планируют снести еще три ветхих дома, которые подлежат расселению. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о зданиях по улицам Катаева,13а, Катаева, 15а, а также Орджоникидзе, 50а. Эти дома после проведенного комиссионного обследования признаны ветхими и аварийными и подлежат расселению. Чтобы избежать возможного разрушения конструктивных конструкций домов и не подвергать риску людей, было принято решение снести их.

Жильцам направлялись предложения переехать во временный маневренный фонд по улице Общественная, 11, но были получены отказы. В ближайшее время будут направлены повторные предложения в адрес жильцов. В случае повторных отказов выселение будет осуществляться в судебном порядке в связи с угрозой обвалов домов. В администрации пообещали содействие в перевозке имущества людей. Расселение в приоритетном порядке планируется организовать из дома по улице Орджоникидзе, 50а, так как он является наиболее ветхим.

До 1 мая будет подготовлена сметная документация на снос жилых домов и осуществлена их проверка. Помимо этого, до 1 мая необходимо провести мониторинг и анализ стоимости работ по демонтажу деревянных жилых домов и оценку рыночной стоимости жилых помещений, являющихся собственностью граждан, с целью фиксации состояния жилых домов на момент их сноса.

После расселения граждан дома будут отключены от систем жизнеобеспечения. На период сноса и рекультивации участка по периметру сносимых домов будет обустроено ограждение забором или сигнальной лентой, и организована охрана общественного порядка на территориях жилых домов.

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