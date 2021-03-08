Уголовное дело возбудили по факту нападения собак на ребенка в Коми

На четырехлетнюю девочку напала стая бездомных собак и покусала ее.

Следком по Коми по факту нападения безнадзорных собак на девочку в городе Печора возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Напомним, в субботу, 27 февраля, на улице Восточной на девочку 2017 года рождения напали бездомные собаки. Животные покусали ребенка. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ребенок до сих пор больнице.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на определение виновных лиц, сообщает Следком по Коми.

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