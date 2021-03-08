На трассе в Коми погибла молодая мама: нужна помощь семье

Погибла мама, носившая под сердцем ребенка. Родным нужна помощь. Фото: "ВКонтакте"

В аварии на трассе в Коми погибла молодая мама, носившая под сердцем ребенка. Беда случилась 6 марта на трассе в Коми в районе села Керки. Автомашина ВАЗ-2107, в которой ехала молодая семья, выехала на встречку и столкнулась с Renault Duster.

Ирина Расова вместе с мужем и дочерью, которой 1 год и три месяца возвращались от родственников из Ижемского района в Ухту. Ирина находилась на заднем сидении автомобиля вместе со своей дочерью. Погибшая была на шестом месяце беременности, ей было 23 года.

Сейчас медики борются за пострадавшую в ДТП девочку. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате ИВЛ. Медики ждут врача из Сыктывкара, сообщают в группе «ВКонтакте».

Друзья и близкие просят оказать помощь семье Расовых.

«Друзья! Я не думала, что в жизни такое напишу. Но в семье моей подруги горе. Ира, Ирочка, Ириша, моя Канева-Расова погибла сегодня в автокатастрофе. А ее дочь Даяна в реанимации. Ей год и два сейчас. Её семье сейчас нужна финансовая поддержка. До сих пор не могу поверить... Почему жизнь забирает таких светлых людей так рано... Пишу это, а на глазах до сих пор слёзы... Я связалась с мамой Иры, Жанной, им сейчас очень тяжело. Если вдруг у вас будет возможность, помогите, чем сможете! Мы с группой тоже начали собирать средства и сами отправили, кто что смог», - пишет Мария Торопова.

Карта Сбербанка привязана к номеру телефона мамы погибшей: 8 (963) 021-33-40 Жанна Егоровна Канева

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