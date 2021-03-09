В Ухте осужденного будут судить за нападение на сотрудника ИК

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте осужденного обвиняют в дезорганизации деятельности исправительной колонии № 19, его будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в декабре прошлого года. Осужденного сопровождали из медицинской части колонии. Фигурант напал на сотрудника исправительной колонии и нанес ему удар по лицу. Злоумышленник причинил мужчине телесные повреждения, которые не повлекли вреда здоровью.

Следователем собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

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Дело отправлено в суд (подробнее)