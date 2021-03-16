Сколько жителей Коми планируют соблюдать пост

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим совершает Литургию Преждеосвященных Даров. Фото: сыктывкарская епархия

Православные посты соблюдают четверть россиян (29%), из них 16% — некоторые из постов, но не все, а 11% — только Великий православный пост. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Женщины чаще соблюдают посты, чем мужчины (33% vs 23%), также соблюдение постов чаще распространено среди россиян в возрасте 45+ (33-34%).

Обычно во время Великого поста россияне отказываются от употребления алкоголя (21%), от дурных мыслей (19%) и подают милостыню (19%, чаще пожилые россияне старше 60 лет — 24%). Многие перестают использовать нецензурную лексику (18%), посещают церковные службы (17%), отказываются от жирной и животной пищи (по 16%).

Планируют соблюдать пост в этом году 13% россиян, чаще православные — 17%. Еще не приняли решение 22% (30% среди исповедующих православное христианство). Не будут соблюдать Великий пост 64% опрошенных, что на 5 п.п. меньше, чем в прошлом году.

Кстати, точную дату его начала в этом году назвали 14% россиян (19% среди православных). Также 16% знают, что он начинается после Масленицы. Что-то знают о Великом посте, но не смогли назвать точные даты, в которые он соблюдается, 51% опрошенных (45% среди православных).

Напомним, даты начала и окончания Великого поста из года в год меняются. Они зависят от того, на какое число выпадет Пасха. В 2021 году его начало приходится на 15 марта, а конец – на 1 мая.

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