В Сыктывкаре конфликт на дороге закончился стрельбой

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В Сыктывкаре произошел конфликт на дороге, который перерос в перестрелку. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 14 марта в 18.17 около дома №35 по Октябрьскому проспекту. По предварительным данным, во время интенсивного движения в потоке машин между двумя водителями произошел дорожный конфликт. Когда авто сравнялись, один из мужчин достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил в сторону второго участника спора.

Сотрудники ГИБДД, которые находились недалеко от места происшествия, задержали правонарушителя и доставили в отдел. Задержанный был пьян. Пострадавший попал в больницу с ранением лица госпитализирован в Эжвинскую больницу. Как передает "Комиинформ", возбуждено уголовное дело, фигурант помещен в специальный приемник.

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