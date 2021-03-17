Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество17 марта 2021 7:12

В Печоре по суду закрыли опасный причал

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

Фото: архив КП

Суд запретил эксплуатацию причала № 1 Печорского речного порта по иску транспортного прокурора.

Во время проверки безопасности гидротехнических сооружений были выявлены нарушения на причале, который расположен в городе Печора, ул. Русанова, д. 34/1. В частности, не проведено обследование фактического технического состояния, отсутствует технический паспорт.

Печорским транспортным прокурором генеральному директору АО «Печорский речной порт» вносилось представление, но до настоящего времени нарушения не были устранены.

Печорский городской суд удовлетворил требования прокурора и запретил АО «Печорский речной порт» эксплуатацию причала № 1, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Природоохранная прокуратура Коми установила нарушения при производстве воды в Печоре (подробности)