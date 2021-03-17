В Печоре по суду закрыли опасный причал

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Суд запретил эксплуатацию причала № 1 Печорского речного порта по иску транспортного прокурора.

Во время проверки безопасности гидротехнических сооружений были выявлены нарушения на причале, который расположен в городе Печора, ул. Русанова, д. 34/1. В частности, не проведено обследование фактического технического состояния, отсутствует технический паспорт.

Печорским транспортным прокурором генеральному директору АО «Печорский речной порт» вносилось представление, но до настоящего времени нарушения не были устранены.

Печорский городской суд удовлетворил требования прокурора и запретил АО «Печорский речной порт» эксплуатацию причала № 1, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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