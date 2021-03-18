За убитых из-за африканской чумы свиней в Коми заплатят

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В Коми в ближайшее время владельцам изъятых в рамках профилактики африканской чумы свиней компенсируют ущерб. За каждый килограмм живой массы животных выплатят по 113 рублей без учёта НДС вместо ожидаемых 90 рублей.

Региональный Минсельхоз из республиканского бюджета компенсирует владельцам животных ущерб, понесённый в результате изъятия свиней из-за вспышки африканской чумы свиней, в размере 113 рублей без учёта НДС за килограмм живой массы.

Напомним, размер ущерба, понесённого в результате специальных мероприятий, определён в соответствии с федеральным законодательством на основании данных Комистата о цене отчуждаемого животного в живом весе на день отчуждения и изъятия.

Количество, вес отчужденных животных и дата зафиксированы актом, который подписан собственником и специальной комиссией в день изъятия.

Выделенные средства помогут поддержать личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства, которые потеряли животных в первой угрожаемой зоне.

Напомним, карантин будет снят не ранее 9 апреля, ограничительные мероприятия по реализации и перемещению свиноводческой продукции и свиней будут действовать еще 180 дней после снятия карантина, а содержание свиней в ЛПХ будет возможным только через 1 год после снятия карантина.

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