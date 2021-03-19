Житель Сыктывкара осужден за экстремистские посты в Интернете

Мужчина получил год условно Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре осудили местного жителя за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает ФСБ республики.

Как рассказали в службе безопасности, сыктывкарец являлся активным пользователем экстремистских форумов во «ВКонтакте» и сторонником экстремистской идеологии. Также он размещал в интернете публичные призывы расправиться с сотрудниками правоохранительных органов.

- Сыктывкарским городским судом подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанного преступлении, - уточнили в ФСБ.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Вуктыла дали два года условно за экстремизм (подробности)