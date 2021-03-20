В Сыктывкаре неделю не могут найти 40-летнюю женщину

Фото: «ЛизаАлерт Коми»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» просит откликнуться тех, кто видел эту женщину из Сыктывкара: Манакина Наталья Валентиновна 40 лет. Её местонахождение неизвестно с 13 марта 2021 года.

Приметы: рост 150 см. xудощавое телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. Предположительно, в момент пропажи была одета: белая короткая куртка или черный пуховик, тёмно-синие джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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