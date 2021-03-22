Виновника ДТП в Сыктывкаре заставили отдать 169 тысяч, потраченных на лечение пострадавшей

фото: управление ФССП по Коми

Виновника ДТП в Сыктывкаре заставили возместить бюджетные затраты на лечение пострадавшей в размере 169 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Водитель без прав создал аварийную ситуацию на Эжвинской трассе. В результате произошло лобовое столкновение автомобилей. Женщина-водитель одного из них получила серьезные травмы. Виновник ДТП был приговорен к году и трем месяцам ограничения свободы с компенсацией морального вреда пострадавшей.

Через два месяца после вынесения приговора по уголовному делу осужденный стал ответчиком в гражданском процессе: прокурор Эжвинского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании средств, затраченных на лечение травмированной женщины.

Исполнительное производство о взыскании 169 тысяч рублей было возбуждено в ОСП по Эжвинскому району Сыктывкара. Судебный пристав-исполнитель установила срок для добровольного исполнения требований. Так как долг не был погашен вовремя, она вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора, а также ограничила выезд должника из России. Запрет пересекать границу, чувствительный для должника как уроженца другого государства, был снят после полной оплаты долга перед взыскателем и перечисления в федеральный бюджет исполнительского сбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Прячутся все одинаково: и должники, и потерпевшие»: как проходят рабочие будни судебных приставов Коми

Лестничные пролёты, платяной шкаф, собачья будка, кровать и балкон! Где ещё поиграть в прятки? Топ мест - тут