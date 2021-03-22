Житель Коми, выигравший в лотерею, строит дом своей мечты

Фото: Нина Юшкова

Деревенский миллионер из Коми Александр Кожевин строит дом своей мечты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В 2019 году житель сельского поселения Чухлэм выиграл 29,2 миллионов рублей. Несмотря на такой выигрыш, он не оставил родные края, а вместо этого решил воплотить свою давнюю мечту – построить дом по собственному проекту. Еще часть денег он использовал на покрытие кредитов и подарки дочерям: купил им по квартире и машине.

– Лично мне особых привилегий и не нужно. Я как был простым, так им и остался. Да, жить стало легче, ведь есть деньги на строительство дома и будущее своей семьи. Но мой уклад сильно не изменился: ведем с женой хозяйство, ухаживаем за живностью, – рассказал Кожевин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мне часто в жизни везет»: жительница Коми выиграла в лотерею загородный дом

Счастливый билет девушка купила онлайн (подробнее)