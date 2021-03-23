Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Сыктывкар борется за звание «Город России», итоги подведут в конце года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

«Город России» — всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет–пользователей.

На проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов, собраны уникальные фотографии и описания самых известных достопримечательностей и памятников русской архитектуры.

Итоги голосования подведут 30 декабря 2021 года в 15.00 по московскому времени.

– Поддержим столицу нашей республики! Проголосовать можно здесь, – говорится в сообщении.

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