За год жители Коми вернули почти 2 миллиарда рублей налогов

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В 2020 году жители Коми вернули почти 2 миллиарда рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.

Жители Коми стали активнее возвращать 13% налог. Количество деклараций 3-НДФЛ на получение налоговых вычетов в 2020 году существенно превысило количество деклараций на вычеты, поданных в 2019 году.

Возвращать 13% налог может любой официально трудоустроенный гражданин, с заплаты которого работодатель ежемесячно удерживает налог в размере 13%. Возвращать средства можно от стоимости приобретенного жилья, лечения, обучения, медикаментов, назначенных врачом.

При этом получать средства можно не только за услуги, полученные лично. Например, муж может оплачивать лечение неработающей жене и возвращать 13% от стоимости лечения. Родители могут оплачивать очное обучение детей до достижения ими 24-летнего возраста. Так, например, в прошлом году было подано более 5 тысяч деклараций для возврата налога за обучение детей, в то время как в 2019 году было подано 3818 декларации. Увеличилось и число налогоплательщиков, получающих вычет за свое обучение или обучение своих братьев или сестер: на 519 деклараций больше.

А вот количество 3-НДФЛ для возврата 13% за лечение сильно не изменилось. В прошлом году было подано на 52 декларации больше, чем в 2019 году. Для возврата 13% от стоимости платных медицинских услуг в 2020 году всего было подано 14202 деклараций.

На 7% снизилось количество деклараций на получение налоговых вычетов за покупку или строительство жилья и составило 23980 деклараций. В то же время количество налогоплательщиков, которым предоставлены имущественные налоговые вычеты по уплате процентов по ипотечным кредитам, по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2% и составило 11 075.

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