Сыктывкарские школьницы вывели микроводоросли для очистки нефтепродуктов

Фото: пресс-служба правительства Коми
В Сыктывкаре школьницы вывели микроводоросли для очистки нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.
Проект занял первое место на региональном этапе всероссийского научно-технического конкурса «Большие вызовы». При помощи микроводорослей можно очищать окружающую среду от нефтепродуктов. Сейчас юные биологи патентуют свои наработки. Уникальность способа, который изобрела команда, заключается в возможности культивирования микроводорослей в условиях Крайнего Севера. Разработка школьниц должна пройти три экспертизы, и после всех процедур проект будет зарегистрирован.
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