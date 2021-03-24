Сыктывкарские школьницы вывели микроводоросли для очистки нефтепродуктов

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Сыктывкаре школьницы вывели микроводоросли для очистки нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Проект занял первое место на региональном этапе всероссийского научно-технического конкурса «Большие вызовы». При помощи микроводорослей можно очищать окружающую среду от нефтепродуктов. Сейчас юные биологи патентуют свои наработки. Уникальность способа, который изобрела команда, заключается в возможности культивирования микроводорослей в условиях Крайнего Севера. Разработка школьниц должна пройти три экспертизы, и после всех процедур проект будет зарегистрирован.

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