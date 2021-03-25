В Ухте 50-летний мужчина зверски избил своего знакомого и оставил умирать

К длительному лишению свободы приговорен житель Ухты за избиение до смерти знакомого Фото: Архив "КП"

Девять лет колонии строго режима получил 50-летний житель Ухты. Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве своего знакомого. Осужденный зверски избил человека и оставил его умирать.

Как рассказали в СК по Коми, трагедия произошла еще в прошлом году поздней осенью. Мужчины собрались в квартире выпить. После нескольких рюмок крепкого алкоголя между ними завязалась ссора. Злоумышленник в порыве ярости взял стеклянную бутылку и ударил ей по голове убитого. Однако на этом мужчина не остановился. Он продолжил избивать упавшего на пол знакомого и нанес ему 26 ударов по голове и телу. Мужчина скончался до приезда скорой помощи от тяжелых травм головы.

Отмечается, что у обоих фигурантов дела богатое прошлое – оба они уже были в тюрьме.

- В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в СК.

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