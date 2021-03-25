Власти Коми обеспокоены участием «успешных школьников» в митингах

Глава министерства заявила, что нужно заниматься успешными учениками Фото: Архив "КП"

В Минобре Коми обеспокоены протестными настроениями среди школьников. Об этом заявила глава ведомства Наталья Якимова. По ее словам, это происходит из-за того, что ученики не занимаются дополнительно в кружках.

Она также выразила мнение, что для решения данной проблемы нужно создавать научные и образовательные пространства.

- У нас колоссальное количество молодежных объединений, «Юнармия», РДШ, студотряды, спортивные и межшкольные клубы. Все это нарастает. Вместе с тем есть молодежь, которая неактивна в этой сфере, спокойна в учебе, нигде себя не проявляет. Но именно она вышла на митинги. Вот с такой категорией успешных, благополучных детей нам надо работать, - сказала она во время трансляции «Час с министром».

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