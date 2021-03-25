В Коми выплата к 9 мая для тружеников тыла вырастет втрое

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В Коми республиканская денежная единовременная выплата к 9 мая для тружеников тыла вырастет в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект постановления проходит общественные обсуждения на интернет-портале проектов нормативных актов и законов, где каждый желающий может оставить свои предложения по поводу инициативы.

Предполагается, что в 2021 году выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне труженикам тыла составит 3 тысячи рублей. К этой категории граждан относятся люди, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны.

До 2020 года размер республиканской денежной выплаты для тружеников тыла составлял 1 тысячу рублей. С 2020 года в Коми по 3 тысячи рублей ко Дню Победы получают дети войны. В эту категорию входят граждане, родившиеся и проживавшие на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Таким образом, правительство республики устанавливает единый размер денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Принятие данного проекта не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

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В регионе сейчас проживает 30 702 человека с этим статусом (подробнее)