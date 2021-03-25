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Происшествия25 марта 2021 13:19

Предприниматель из Сыктывкара торговал контрафактной одеждой и обувью

Источник:kp.ru
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В Прилузском районе вынесен приговор за реализацию контрафактной продукции

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре местный предприниматель занимался торговлей контрафактной одежды и обувью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По данным ведомства, мужчина реализовал продукцию с логотипами известных брендов. На суде же он заявил, что вину свою признает, однако он был не в курсе того, что товарные знаки принадлежат конкретным правообладателям.

Суд назначил коммерсанту наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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