Во время половодья может затопить 105 населенных пунктов Коми

Фото: МЧС Коми

В период весеннего половодья 105 населенных пунктов Коми могут оказаться в зоне подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Первый заместитель председателя правительства Коми Игорь Булатов отметил, что в период весеннего половодья могут оказаться «отрезанными» 169 населенных пунктов в 19 муниципальных образованиях. Там живет почти 40 тысяч человек. Наибольшее количество таких населенных пунктов (34) расположены в Усть-Цилемском районе.

В зоне подтопления могут оказаться 105 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Потенциально опасных и критически важных объектов, скотомогильников и складов ядохимикатов в зонах подтопления нет.

– Для размещения эвакуируемого населения и материальных ценностей в период половодья – 83 пункта временного размещения в 71 населенном пункте, – отметил Булатов.

Резервный фонд правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий составляет 18,6 миллиона рублей, а республиканский резерв материальных ценностей для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 51 миллион рублей.

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