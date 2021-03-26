В Сыктывкаре с 1 апреля начинается набор первоклассников

С 1 апреля в Сыктывкаре стартует набор в первые классы Фото: Архив "КП"

С начала апреля в Сыктывкаре стартует прием заявлений на поступление в первый класс. Об этом сообщает городская мэрия. Продлится набор вплоть до 30 июня.

В этом году родители будущих первоклассников могут подать заявление двумя способами: лично и через электронную почту. В обоих случаях нужно будет предоставить необходимый пакет документов.

Кроме того, с 26 марта по вопросам приема детей в первые классы школ города будет работать «горячая линия».

Телефоны:

- по вопросам приема в 1 класс: 44-86-29, 44-86-30;

- по техническим проблемам, возникающим в ходе подачи заявления в электронном виде: 24-15-52.

Режим работы «горячей линии»: с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00 часов, в пятницу с 09.00 до 15.30 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов.

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