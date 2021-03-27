Лыжница из Коми Юлия Ступак взяла «бронзу» на Чемпионате России

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Сегодня, 27 марта, на Чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени завершилась программа спринтерских гонок классическим стилем среди мужчин и женщин. Лыжница из Коми Юлия Ступак заняла третье место.

Наталья Непряева стала первой, показав время 4 минуты 49,46 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина, отставшая от победительницы на 1,89 секунды. Тройку лучших замкнула Юлия Ступак (+2,35 секунды).

Отметим, что согласно финишному протоколу женской квалификации на сегодня Юлия Ступак занимает вторую строчку в рейтинге Чемпионата России по лыжным гонкам 2021. Он завершится 4 апреля.

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