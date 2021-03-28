В Коми в конце марта температура воздуха прогреется до +8 градусов

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Начало новой рабочей недели встретит жителей республики солнечной и ясной погодой, говорят синоптики. По их прогнозам, завтра, 29 марта, ожидается до +8 градусов тепла днем. Ночью столбик термометра опустится до +2 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный. Порывы воздуха будут достигать 3 м/с.

Отмечается, что в этот день велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. К тому же, из-за яркого солнца есть риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.

Существенно погода начнет меняться во вторник, 30 марта. На республику обрушится метель, дождь и снег.

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