Прощание с умершим журналистом Юрием Ягловым состоится 29 марта

Фото: из личного архива Юрия Яглова

Похоронная церемония с известным в Коми журналистом Юрием Ягловым состоится в понедельник, 29 марта. Об этом сообщили его родственники в социальных сетях. Прощание начнется в 12:40 на Верхнечовском кладбище Сыктывкара.

Ранее стало известно, что причиной летального исхода стала продолжительная болезнь. Смерть наступила моментально глубокой ночью.

Трагическая новость стала шоком для всех, кто знал журналиста. По словам друзей и близких, Юрий был отзывчивым и добрым человеком, который любил свою работу и дорожил ею.

На момент смерти журналисту был всего 41 год.

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