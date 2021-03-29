Изысканный нарушитель: продавец из Воркуты заплатит за продажу шампанского

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Продавец из Воркуты заплатит солидный штраф за продажу несовершеннолетнему лицу алкогольной продукции. Самое удивительное – это какой напиток приобрел подросток.
Женщина за прилавком продала подростку одну бутылку Российского шампанского полусладкого белого «Абрау-Дюрсо» объемом 0,75 литра в стеклянной таре, с содержанием этилового спирта 10,5-13,0%.
Мировой судья вынес постановление о признании продавца виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, и назначил штраф 30 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
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